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    Volkan Şen, Denizlispor yolunda

    Volkan Şen, Denizlispor yolunda

    Denizlispor, Adana Demirspor ile iplerini koparan Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 09:21
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    Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılan Volkan Şen, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun Denizlispor ile el sıkıştığı öğrenildi.

    Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Horozlar'ın, kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.

    Bu sezon 9 maçta forma giyen Volkan, 3 asist yaptı.

    Volkan Şen, Denizlispor yolunda #1

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