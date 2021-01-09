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Volkan Şen, Denizlispor yolunda
Denizlispor, Adana Demirspor ile iplerini koparan Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 09:19
- Güncelleme : 09.01.2021 - 09:21
Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılan Volkan Şen, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun Denizlispor ile el sıkıştığı öğrenildi.
Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Horozlar'ın, kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.
Bu sezon 9 maçta forma giyen Volkan, 3 asist yaptı.