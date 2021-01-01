Volkan Şen, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Adana Demirspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Şen'e, Denizlispor ve Ankaragücü kulüpleri talip oldu.

Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da giyen ancak beklentileri karşılayamayınca TFF 1. Lig'e kadar düşen Volkan Şen, Adana Demirspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

YILLAR SONRA SÜPER LİG'E DÖNECEK

Takım arayışlarını sürdüren ve yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanan 33 yaşındaki futbolcuya Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, ocak ayı transfer döneminde iki kulüpten biriyle anlaşması bekleniyor.

9 MAÇ 3 ASİST

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Volkan Şen, 3 asist yaparken fileleri havalandıramadı.

A Milli Takım formasını 18 kez giyen Volkan, bu karşılaşmalarda 2 gol atmayı başardı.