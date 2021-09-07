Walter Bwalya, Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer sezonunun son günlerinde yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Anadolu kulübü, santrafor Walter Bwalya’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

“HOŞ GELDİN WALTER”

Kulübün sosyal medya hesabından Demokratik Kongolu Walter Bwalya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter." ifadelerine yer verildi.

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