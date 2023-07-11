Wanda Nara: Icardi birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek Galatasaray, anlaşmaya vardığı Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiriyor. Arjantinli oyuncunun menajeri ve eşi Wanda Nara, yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan açıklama geldi.

Wanda, Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.

"Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek"

Wanda Nara nstagram paylaşımına gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig'e damgasını vuran ve taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.