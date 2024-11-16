Wanda'nın sevgilisi L-Gante: Dybala'yı Fenerbahçe için ikna edeceğim
Haber Merkezi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile olan birlikteliği ile gündemden düşmeyen Arjantinli rapçi L-Gante, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

L-Gante, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Paulo Dybala'nın da yakın arkadaşı olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE İÇİN İKNA EDECEĞİM"

L-Gante, Arjantinli yıldız Paulo Dybala "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim." dedi.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.

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Abdullah Paçal
Editor