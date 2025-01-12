Watford, Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı

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Süper Lig'de 18 maç sonunda 30 puan toplayan ve 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takımda kaleci Ersin Destanoğlu'na Ada'dan bir talip çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Championship ekiplerinden Watford, Ersin'e talip oldu.

Sky Sports'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi 24 yaşındaki file bekçisi için Beşiktaş ile temasa geçti ve resmi teklifte bulundu.

Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

2 milyon euro piyasa değerindeki kalecinin Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.