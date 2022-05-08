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    Watford küme düştü, Ozan Tufan takımda kaldı

    Watford küme düştü, Ozan Tufan takımda kaldı

    Ozan Tufan'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralandığı Watford, Premier Lig'den düştü. Milli futbolcu bu sonuçla sarı-lacivertlilerde kalsa da Beşiktaş'a gitmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 10:58
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    Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında sarı-lacivertlilere geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı.

    İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon euro ödeyerek Ozan Tufan'ı zorunlu olarak kadrosuna katacaktı.

    Watford'un son oynanan lig maçında küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu.

    Watford küme düştü, Ozan Tufan takımda kaldı #1

    İsmail Kartal kadro dışı bıraktı

    Öte yandan sezonun ikinci yarısında Watford ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya sarı-lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

    1994 doğumlu oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor ve kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı belirtilirken gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

    Watford küme düştü, Ozan Tufan takımda kaldı #2

    Ozan Tufan'ın istatistikleri

    Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan sarı lacivertli formayla toplam 182 maça çıktı.

    Bu karşılaşmalarda 21 gol atmayı başaran futbolcu, 24 asist yaptı. 65 kez Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Ozan Tufan 9 kez ağları havalandırmayı başardı.


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