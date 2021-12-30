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    Watford, Vida ile ilgileniyor

    Watford, Vida ile ilgileniyor

    Beşiktaş'ta maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Domagoj Vida ile Premier Lig ekiplerinden Watford ilgileniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 19:18
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    Domagoj Vida, üst üste yaptığı bireysel hatalarla puan kayıplarına neden olan oyuncular arasında yer aldı. Beşiktaş yönetiminin sözleşme yenilemek için önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro'yu da reddeden Hırvat stoper 2 milyon Euro ısrarını sürdürüyor.

    Ancak 32 yaşındaki futbolcunun hem performansının düşüklüğü hem de istediği rakamda ısrarcı olması yönetimi yeni bir karara sevk etti.

    SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK

    Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Vida'nın mukavele yenileme görüşmelerini askıya aldı. Yıllık 3.4 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yönetim, devre arasında teklif gelmesi halinde Vida'nın gidişine verecek.

    Watford, Vida ile ilgileniyor #1

    WATFORD TALİP ÇIKTI

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Domagoj Vida'ya talip çıktığı öğrenildi. Siyah beyazlılarla yollarını resmen ayırmasıyla beraber yeni takım araması beklenen Hırvat yıldıza, Premier Lig ekibi Watford şimdiden talip oldu.

    Watford, Vida ile ilgileniyor #2

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