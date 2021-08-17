Watford'dan Ozan Tufan'a resmi teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan için resmi teklifini yaptı. İngiliz kulübünün, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Transfer döneminde kadroya katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler için de mesai harcayan Fenerbahçe’de önemli bir hareketlilik yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan için resmi teklifini yaptı. 26 yaşındaki orta saha ile ciddi anlamda ilgilenen İngiliz kulübünün, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Sözleşmeye opsiyon konusunda performans bazlı maddeler konulması istendiği bildirildi. Watford belli bir maç sayısı, başarı ve gol gibi seçeneklere bağlı bir opsiyon olmasını hedefliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertliler de teklife sıcak bakarken, belli bir kiralama bedeli karşılığında transfere izin verileceğini aktardı.

İki kulübün satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeleri yoğunlaştırdığı, kiralık süresinin ise 1 yıl yerine 2 yıl da olabileceği vurgulandı.

PEREIRA GÖZDEN ÇIKARDI

İngiltere’de oynamaya sıcak yaklaşan Ozan Tufan, Vitor Pereira’nın gelmesiyle beraber hazırlık maçlarında ve ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor mücadelesinde yedek kalmıştı.

Pereira, takımın başına geldiğinde bütün futbolculardan fit olmalarını istemişti. Ozan Tufan ile özel konuşan Pereira, Tufan’ın kilo probleminde ve temposunda değişiklik görmeyince gözden çıkardı.