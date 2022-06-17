Petrol
117.89
-1.60%
Euro
18.1565
-0.65%
Dolar
17.3112
0.07%
Altın
1.029
-0.35%
Borsa
2506
0.82%
Bitcoin
361.008
-1.67%
BTXN Coin
8.35
-7.63%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Weghorst'un transfer konusunda kafası karışık

    Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor adayı Wout Weghorst düşünmek için zaman istedi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın; ailesi, milli takım ve Almanya’dan gelen teklifler nedeniyle kafası karışık...
    • 17.06.2022 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Weghorst'un transfer konusunda kafası karışık

    Beşiktaş'ın santrfor transferi için birinci gündem maddesi olan Wout Weghorst, "Birkaç gün daha düşünmek için izin istiyorum" diyerek son kararını erteledi.

    29 yaşındaki futbolcunun üç konudan dolayı net kararını veremediği belirtildi.

    Ailesiyle İstanbul'u görüşecek

    Tecrübeli oyuncu, kariyerinin yeni rotasıyla ilgili çizeceği yolu ailesiyle detaylı olarak tartışmak istiyor.

    Weghorst, Türk arkadaşlarından ve İstanbul'u yakından bilen isimlerden aldığı olumlu dönüşleri kız arkadaşına aktarmış durumda.

    Weghorst'un kız arkadaşı ve ailesinin İstanbul'daki yaşamla ilgili daha fazla bilgi toplamak istediği belirtildi.

    Weghorst un transfer konusunda kafası karışık #1

    Milli takım konusunda kafası karışık

    Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Weghorst, Beşiktaş'a transferi halinde milli takımda yerini kaybedip kaybetmeyeceği noktasında kararsız.

    Teknik direktörü Louis van Gaal'in üst seviye liglerde yoluna devam etmesi gerektiğine yönelik telkinleri bulunuyor.

    Weghorst un transfer konusunda kafası karışık #2

    Avrupa'da kadroya girme konusunda tereddütlü

    Almanya'dan teklifler: Geçen sezonun devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olan 1.97'lik golcüye yeniden Bundesliga'ya dönüş kapısı açık.

    Weghorst'a teklif yapan ekipler Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt. Ancak buralarda yerinin garanti olup olmamasıyla ilgili bazı tereddütleri bulunuyor.

    Weghorst un transfer konusunda kafası karışık #3


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrader

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Muslera 3.kez baba oldu
    Magazin

    Muslera 3.kez baba oldu

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma
    Kitap

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma

    Görüş Bildir