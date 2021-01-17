West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'ya talip oldu

West Bromwich Albion, kariyerini İspanya'nın Celta Vigo takımında sürdüren Okay Yokuşlu'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Trabzonspor'un Celta Vigo'ya sattığı milli futbolcu Okay Yokuşlu, Premier Lig'e transfer olabilir.

West Bromwich Albion'da menajer Sam Allardyce, Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

İSPANYOLLAR SICAK BAKIYOR

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; bu sezon Celta ile 13 maça çıkan Okay için İspanyolların da tekliflere açık olduğu yazıldı. Allardyce'ın Okay'ı hem orta saha hem de savunma göbeğinde oynayabilme yeteneğinden dolayı istediği aktarıldı.

West Bromwich'in Okay'ı ocak ayında satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.