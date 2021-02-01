Euro
8.6789
-2.32%
Dolar
7.1885
-1.79%
Altın
429.89
-0.84%
Borsa
1.492
1.29%
Bitcoin
245.103
1.79%
EXEN Coin
17.52
-0.45%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

    West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

    Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 22:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    West Bromwich Albion'dan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

    Okay Yokuşlu, Galatasaray'dan kiralanan Diagne'ye takım arkadaşı oldu.

    2018'DE TRABZONSPOR'DAN CELTA VİGO'YA GİTTİ

    Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

    Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

    West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu yu kiraladı #1

    West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu yu kiraladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir