West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

West Bromwich Albion'dan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Okay Yokuşlu, Galatasaray'dan kiralanan Diagne'ye takım arkadaşı oldu.

2018'DE TRABZONSPOR'DAN CELTA VİGO'YA GİTTİ

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.