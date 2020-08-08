West Bromwich, Vida'ya talip oldu

Bu sezon Premier Lig'e yükselen West Bromwich, Bilic'in isteği üzerine Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beşiktaş'ta 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida ile yollar ayrılabilir...

Championship’te sezonu ikinci sırada bitirerek Premier Lig'e yükselen West Bromwich'in 31 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'in yaptığı İngiliz ekibi, Hırvat teknik adamın isteği üzerine siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Gelen teklif üzerine Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği, yönetimin ise İngilizlerden 5 milyon euro istediği bildirildi.

Düşünmek için salı gününe kadar süre isteyen West Bromwichli yöneticiler ile siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.