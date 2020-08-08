Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    West Bromwich, Vida'ya talip oldu

    West Bromwich, Vida'ya talip oldu

    Bu sezon Premier Lig'e yükselen West Bromwich, Bilic'in isteği üzerine Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 09:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    West Bromwich, Vida'ya talip oldu

    Beşiktaş'ta 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida ile yollar ayrılabilir...

    Championship’te sezonu ikinci sırada bitirerek Premier Lig'e yükselen West Bromwich'in 31 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'in yaptığı İngiliz ekibi, Hırvat teknik adamın isteği üzerine siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

    SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

    Gelen teklif üzerine Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği, yönetimin ise İngilizlerden 5 milyon euro istediği bildirildi.

    Düşünmek için salı gününe kadar süre isteyen West Bromwichli yöneticiler ile siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

    West Bromwich, Vida ya talip oldu #1

    Görüş Bildir