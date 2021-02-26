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    West Bromwich'in Mbaye Diagne kararı

    West Bromwich'in Mbaye Diagne kararı

    West Bromwich yönetimi, Premier Lig'de kalmaları halinde, kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan Mbaye Diagne'nin bonservisini almayı düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 09:43
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    Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca önce Club Brugge'a ardından da West Bromwich'e kiralanmıştı.

    Belçika'da tutunamasa da Premier Lig'de yeteneklerini sergilemeyi başaran 29 yaşındaki futbolcu, kariyerini İngiltere'de sürdürebilir.

    İngilizler, Manchester United filelerini havalandıran ve yaptığı asistlerle gol yollarında takım arkadaşlarına yardımcı olan Senegalli futbolcunun bonservisini almayı düşünüyor.

    West Bromwich in Mbaye Diagne kararı #1

    TOPLAM 8 MİLYON EURO OLACAK

    Teknik direktör Sam Allardyce'tan gelen olumlu rapor üzerine konuyu masaya yatıran yönetimin, kümede kalmaları durumunda golcü futbolcunun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi planladığı belirtildi.

    Kiralama bedeli olarak sarı-kırmızılılara 1.5 milyon euro ödeyen West Bromwich'in, toplam 8 milyon euroya bu transferi bitireceği ifade edildi.

    Diğer taraftan İngiliz ekibi, küme düşmeleri halinde ise ekonomik olarak küçülmeye gidileceği için oyuncuyu Galatasaray'a geri gönderecek.

    West Bromwich in Mbaye Diagne kararı #2

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