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    West Ham, Boupendza için Hatay'ın kapısını çaldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın Boupendza için 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 09:37
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    West Ham, Boupendza için Hatay'ın kapısını çaldı

    Hatayspor'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvet Aaron Boupendza için bir transfer haberi daha gündeme geldi.

    ADA'DAN 8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

    Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

    Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

    West Ham, Boupendza için Hatay ın kapısını çaldı #1

    36 MAÇTA 22 GOL

    Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı.

    West Ham, Boupendza için Hatay ın kapısını çaldı #2

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