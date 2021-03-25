West Ham United, Aboubakar'ı listesine aldı

Premier Lig ekibi West Ham United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti.

Beşiktaş'ın sezon başında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladığı Vincent Aboubakar'a teklif yağıyor.

Daha önce Marsilya'nın ilgilendiği Kamerunlu golcüye şimdi de West Ham United talip oldu.

Ada basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibinin menajeri David Moyes, 29 yaşındaki oyuncunun alınmasını istedi.

İngilizler, sezon sonunda futbolcuyla masaya oturmayı hedeflese de, Beşiktaş yönetimi golcü oyuncuyu bırakmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ OPSİYON MADDESİNİ KULLANACAK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aboubakar'ı mutlaka kadroda tutmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, hem sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanmayı hem de yıldız futbolcunun maaşına zam yapmayı düşünüyor.

Sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Süper Lig'de oynadığı 25 maçta attığı 15 golle Kartal'ın lider olmasında büyük rol oynadı.

Kamerunlu forvet, kupada ise 3 maçta 1 gol attı.