West Ham United, James Ward-Prowse'u renklerine bağladı West Ham United, Southampton forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Southampton'dan İngiliz futbolcu James Ward-Prowse'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı’nda yer alan 28 yaşındaki Ward-Prowse'un transferinden duyulan mutluluk dile getirildi.

"Her şeyimi vereceğime söz verebilirim"

Konuyla ilgili 28 yaşındaki futbolcu ise, şu ifadeleri kullandı:

Hemen uyum sağlayacağımı hissediyorum ve burada olduğum süre boyunca bu futbol kulübü için her şeyimi vereceğime söz verebilirim.

Southampton altyapısında yetişen James Ward-Prowse, geride kalan sezonda 38’i Premier Lig, 5’i EFL CUP ve 2’si FA CUP olmak üzere toplamda 45 maçta forma giyerken, 11 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı.