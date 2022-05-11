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    West Ham’dan Declan Rice’a 8 yıllık sözleşme

    İngiliz temsilcisi, orta saha oyuncusu Declan Rice’a 8 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.
    • 11.05.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:47
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    West Ham’dan Declan Rice’a 8 yıllık sözleşme

    West Ham United, sözleşmesi iki yıl sonra bitecek Declan Rice ile 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

    İngiliz radyosu talkSPORT'un haberine göre; West Ham United, 23 yaşındaki oyuncuya haftalık 200 bin sterlin maaş teklif etti.

    Haberde, sözleşme detaylarında ülkedeki yıllık enflasyon oranında maaş artışında baz alınacağına dair bir madde olduğu belirtildi.

    West Ham 150 milyon istiyor

    Ayrıca, İngiliz temsilcisinin Declan Rice'a 150 milyon sterlin değerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verileceği bahsediliyor.

    Ancak West Ham yönetiminin, yaz döneminde bu seviyelerde bir teklif gelmeyeceğinden emin oldukları söylendi.

    West Ham’dan Declan Rice’a 8 yıllık sözleşme #1


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