West Ham'dan Szalai için 12 milyon euro

West Ham'dan Szalai için 12 milyon euro

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai'ye West Ham'dan teklif geldi. Macar stopere 12 milyon euro bonservis öneren İngilizler ret cevabı aldı.

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, EURO 2020'de gösterdiği üst düzey performans sonrası değerini daha da artırdı.

12 MİLYON EURO

Avrupa basınında da manşetlere çıkan Szalai için sarı-lacivertlilerin kapısı her gün çalınıyor.

Son teklif Premier Lig takımlarından West Ham'dan geldi. 12 milyon euro ile Fenerbahçe'ye gelen İngilizler ret cevabı aldı. En az 20 milyon euro isteyen Kanarya'nın altında gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceği öğrenildi.

Devre arasında A. Limassol'dan transfer edilen Macar stoper Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkarken 3 golle takımına katkı sağladı.