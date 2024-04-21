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West Ham'ın hocası David Moyes, Wilfried Zaha'yı veto etti

West Ham'ın hocası David Moyes, Wilfried Zaha'yı veto etti Premier Lig ekibi West Ham United, ara transfer döneminde Wilfried Zaha'yı transfer etmek istedi ancak teknik direktör David Moyes bu transferi kabul etmedi.