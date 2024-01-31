Westerlo, eski Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı

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2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye giden ve sarı-lacivertli formayla yalnızca 3 resmi maça çıkan Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den ayrılarak Belçika'nın yolunu tuttu.
Belçika ekibi Westerlo, Hull City'den 22 yaşındaki oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i 2.5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
Bu sezon 8 maça çıktı
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize hoş geldin Allahyar!'' ifadeleriyle transfer tanıtıldı.
Hull City, formasıyla bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.
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