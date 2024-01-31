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Westerlo, eski Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı

Westerlo, eski Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı belli oldu. İngiliz ekibi Hull City'den ayrılan İranlı futbolcu, Belçika takımı Westerlo'ya transfer oldu.