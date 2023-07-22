Wilfried Zaha bezdirdi: Fenerbahçe'yi arayıp teklif yükseltilmesini istedi Fenerbahçe'nin uzun süredir ısrarla istediği Wilfried Zaha transferinde yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana görüşme halinde olduğu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli taraftarların dört gözle beklediği 30 yaşındaki futbolcu ise henüz kararını vermedi.

Fildişi Sahilli oyuncuya en cazip teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedilirken, bu transfer için yeni bir iddia geldi.

Crystal Palace teklif yükseltti

Haber Global yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pound'a yükselttiğini iletti ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istedi.

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif etmişti.