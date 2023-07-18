Wilfried Zaha'da düğüm çözülüyor! Ya Fenerbahçe ya Crystal Palace Arapsaçına dönen Wilfried Zaha transferinde düğüm çözülüyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir mesai harcadığı Wilfried Zaha'nın önünde sadece iki opsiyonu kaldı.

Yeni sezonun transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarlar, heyecanla Wilfried Zaha transferini bekliyor. Wilfried Zaha için pazarlık masasında sadece iki takımın kaldığı belirtildi. Sky Sports'un geçtiği habere göre Al-Ettifaq'ın transferden çekilmesiyle Wilfried Zaha'nın önünde sadece Fenerbahçe ve Crystal Palace opsiyonları kaldı. 30 yaşındaki Wilfried Zaha'nın nihai kararını kısa süre içinde vereceği kaydediliyor. 27 maçta 7 gol 2 asist Crystal Palace ile sözleşmesini tamamlayan Wilfried Zaha, geride bıraktığımız sezonda İngiltere Premier Lig'de 27 maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.