Wilfried Zaha'dan geleceğiyle ilgili paylaşım Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Yıldız oyuncu, Crystal Palace stadyumundan fotoğraf yayınladı.

Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmek için yıldız transferleri gündemine alan Fenerbahçe, Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor. Fildişi Sahilli futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, geleceği hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Gelecek sezon görüşürüz" Crystal Palace forması ile sahada koşturan çocuklarının fotoğrafını paylaşan Zaha'nın gönderisi kısa süre içerisinde beğeni topladı. Zaha'nın paylaştığı fotoğrafta çocukların arkasında yer alan "Gelecek sezon görüşürüz" yazısı ise oyuncunun gelecek sezon İngiliz ekibinde kalmaya karar verdiği yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu. Hücum oyuncusu, Crystal Palace'ın forması ile toplamda 458 karşılaşmaya çıktı. Zaha, 90 gol ve 76 asistlik performans sergiledi.