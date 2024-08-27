Wilfried Zaha'nın yeni adresi Premier Lig Galatasaray'ın gözden çıkardığı Wilfried Zaha'nın yeni adresi Leicester City oldu. Suudi Arabistan ve diğer Premier Lig kulüplerinin tekliflerine rağmen, Zaha İngiltere'ye transfer olmaya karar verdi.

Haber Merkezi

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi, 2023-2024 sezonunun başında büyük bir heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Fildişili yıldız, Galatasaray'a transfer olmuş ve takıma önemli katkılarda bulunmuştu.

Bu sezon Zaha'nın performansı düşüş göstermiş ve ilk 11'de sürekli yer bulmakta zorlanmıştı.

SON DURUM

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından sarı-kırmızılı ekibe veda edecek.

Zaha, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Zaha'nın transferi için 20 milyon euro talep ederken, Leicester City bu rakamı ödemeyi kabul etti.

TEKLİFLER VE KARAR

Zaha'ya Suudi Arabistan'ın Al Ahli ve İngiltere Premier Lig'den Leicester City ile Crystal Palace talip olmuştu.

Suudi Arabistan teklifini reddeden Zaha, Premier Lig'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Leicester City'nin teklifi, vergi kanunları nedeniyle Crystal Palace'tan gelen teklifleri geçerek Zaha'nın kararını etkilemiş oldu.

GELİŞMELER

Leicester City'nin, Premier Lig'e uyum sağlayacak deneyimli bir oyuncu arayışında olduğu ve Zaha'nın bu kriterlere uygun olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın Young Boys ile yapacağı maçın ardından Zaha'nın Leicester City'ye transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.