Wilfried Zaha'ya en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı Fenerbahçe, Wilfried Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Fildişi Sahilli oyuncunun, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda bu yana devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Ryan Kent ve Edin Dzeko ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin şimdiki hedefinin ise Wilfried Zaha olduğu öne sürüldü.

Yeniden gündemde

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler geçen ay menajerini İstanbul'a getirdiği Zaha'yı yeniden gündemine aldı.

Mayıs ayındaki görüşmede Fildişi Sahilli oyuncunun istediği ücreti yüksek bulan Fenerbahçe Yönetimi beklemeye geçmişti.

Lazio ve Suudi Arabistan ekipleri teklif yaptı

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon euro ile bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon euro da imza parası talep ettiği ileri sürüldü. Zaha’ya Fenerbahçe'nin ardından Lazio ve Suudi Arabistan takımları talip oldu.

İtalyan ekibi, yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin önerdiği rakama çıkamazken, Arabistan’dan ise yıllık 10 milyon euronun üzerinde kazanabileceği kontrat sunuldu.

Fenerbahçe'ye olumlu bakıyor

Ancak Zaha, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

Ekonomik şartlarda orta noktada buluşulması halinde bonservisi elinde olan oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.