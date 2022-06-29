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    William Carvalho transferine eşi engel oldu

    William Carvalho transferine eşi engel oldu

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu William Carvalho transferinde sürpriz bir engelle karşılaştı. Maddi konularda anlaşma sağlanan Portekizli orta sahanın transferi, eşi nedeniyle tıkandı.
    • 29.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:37
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    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Bütün pürüzlerin giderildiği transfer, yengeye takıldı. Orta sahasını deneyimli bir yabancıyla güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray’da William Carvalho konusunda mali pürüzler ortadan kalkarken, tek sorun Portekizli oyuncunun eşi gibi gözüküyor.

    Real Betis’de top koşturan 30 yaşındaki oyuncu için önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılılar, kulübüyle 1 senelik kontratı kalan Carvalho’yu bitirme noktasına getirmişti.

    William Carvalho transferine eşi engel oldu #1

    Eşi İspanya’da kalmak istiyor

    Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de istediği Carvalho’daki sorunun, eşinden kaynaklandığı belirtildi.

    Tecrübeli oyuncunun 1-2 ay içinde doğum yapması beklenen eşinin, İspanya’da kalmak istediği ve bu nedenle Carvalho transferinin şu an için tıkandığı ifade edildi.

    William Carvalho transferine eşi engel oldu #2

    Betis, sözleşmeyi 1 yıl uzatmaya hazırlanıyor

    Real Betis’in de talipleri artan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini 1 sene daha uzatmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

    İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho’yu 2018’de 16 milyon euro karşılığında Sporting’den kadrosuna katmıştı.

    William Carvalho transferine eşi engel oldu #3


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