Willian Arao, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi çıkardı Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Willian Arao, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri takip etmeyi bıraktı. Ayrıca orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kuran ve 8 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de hedef Süper Lig şampiyonluğu.

Jorge Jesus'un vedasının ardından 3. kez takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak konusu oluşturuyor.

Takımda geçtiğimiz sezona göre köklü bir değişime hazırlanan İsmail Kartal, orta saha rotasyonunda yeni isimleri oynatacak.

Fenerbahçe'yi takibi bıraktı

Deneyimli teknik adamın, Jesus yönetiminde takımın vazgeçilmezleri arasında olan Arao'yu ise oynatmayı düşünmediği ve gönderilmesini istediği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Al Ahli talip oldu

Bu hareket sonrasında Arao'nun geleceği merak konusu olurken 31 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı.

One Football'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon euroluk teklif yaptı.

45 maçta forma giydi

Kariyeri hakkında önümüzdeki günlerde net kararını verecek olan Arao, geçtiğimiz sezon vazgeçilmez olduğu Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Defansif orta saha bu maçlarda 1 gol ve 5 asistle oynadı