Willian, Arsenal'de

Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, önemli bir transfere imza attı.

Londra ekibi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

7 YILDIR CHELSEA'DE OYNUYORDU

2013 yılından bu yana Chelsea forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol atıp 39 da asist yaptı.