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Willian, Arsenal'de
Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 12:03
- Güncelleme : 14.08.2020 - 12:03
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, önemli bir transfere imza attı.
Londra ekibi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
7 YILDIR CHELSEA'DE OYNUYORDU
2013 yılından bu yana Chelsea forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol atıp 39 da asist yaptı.