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    Willian, Arsenal'de

    Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 12:03
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    Willian, Arsenal'de

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, önemli bir transfere imza attı.

    Londra ekibi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

    7 YILDIR CHELSEA'DE OYNUYORDU

    2013 yılından bu yana Chelsea forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol atıp 39 da asist yaptı.

    Willian, Arsenal de #1

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