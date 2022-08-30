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    Willian, Premier Lig’e geri dönüyor

    Corinthians ile sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe için de adı geçen eski Chelsea ve Arsenal oyuncusu Willian, Fulham ile anlaştı.
    • 30.08.2022 - 15:22
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    Willian, Premier Lig’e geri dönüyor

    İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham, transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Son olarak Corinthians ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Willian ile ilgilenen Fulham, oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Brezilyalı yıldız Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Willian ağustos ayının başlarında taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehditleri üzerine kulübü Corinthians ile sözleşmesini feshetmişti.

    Willian, Premier Lig’e geri dönüyor #1

    Premier Lig'de oynamak istiyor

    Bonservisi elinde olan oyuncu için Avrupa’dan birçok kulübün teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig’de oynamak istediği için Fulham’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Willian’ın adı bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ile de anılmıştı.

    Sekiz sezon bulunduğu Premier Lig’de yedi sezon boyunca Chelsea forması giyen Willian, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 1 Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

    Premier Lig’deki son sezonunu Arsenal’de geçiren Willian, geçtiğimiz yaz Brezilya ekiplerinden Corinthians’a transfer olmuştu.


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