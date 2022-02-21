Wilshere'den yıllık 300 bin euroya imza

Kariyeri bitme noktasına gelen Jack Wilshere yeniden yeşil sahalara dönüyor. İngiliz futbolcu Danimarka'da sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

Bir dönem adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Jack Wilshere yeni takımını buldu.

Geçen sezonun sonunda Bournemouth ile yollarını ayıran Wilshere ligin ilk yarısını kulüpsüz geçirirken İngiliz futbolcu Danimarka'da kulüp buldu.

Arsenal altyapısında yetişen ve bir dönem İngiliz futbolunun en parlak oyuncuları arasında gösterilen Jack Wilshere, Danimarka ekiplerinden Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ESKİ HOCASI AYARLADI

SunSport'a göre 30 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüne imzası bir tesadüf eseri değil. İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırdığı yıllarda Jack Wilshere ile çalışma fırsatı bulan teknik direktör Roy Hodgson eski öğrencisine Danimarka ekibini ayarladı.

Aarhus'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Dave Reddington daha önce Crystal Palace'ta Roy Hodgson'ın ekibinde yer alıyordu. Hodgson ikili ilişkileriyle bu transfere aracı oldu.

Jack Wilshere'in yeni kulübündeki yıllık ücreti de belli oldu. İngiliz futbolcu yıllık 300 bin euro'ya imza attı. Wilshere bu ücretle kulübün en fazla kazanan ismi de olamayacak. Ayrıca İngiliz oyuncunun sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor.

KARİYERİNİN DÜŞÜŞ SEBEBİ SAKATLIK

Jack Wilshere, Arsenal formasıyla ilk maçına çıktığında henüz 16 yaşındaydı. İngiliz orta saha, Arsene Wenger'in yetenek keşiflerinden biriydi. Uzun yıllar Arsenal'da top koştururken sakatlıklar nedeniyle kariyeri alt üst oldu.

2011-12 sezonunda bileğinden ve dizinden sakatlanan Wilshere bir yıl forma giyemedi. İngiliz futbolcunun sakatlık kabusu bununla da bitmedi.

Hemen hemen her sezon sakatlık problemleriyle mücadele eden futbolcu 2014-15'te yaklaşık 4 ay formasından uzak kaldı. Wilshere 2015-16 sezonunda baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle ise sezonu kapattı ve o yıl sadece 3 maça çıkabildi.

Son yıllarda da aynı problemleri yaşayan Wilshere sakatlıkları nedeniyle son dört sezonda toplam 40 maçta görev yapabildi.

Son olarak Championship ekibi Bournemouth'ta forma giyen futbolcu geçen sezon takımıyla 17 maçta süre aldı.