Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.651
-0.36%
BTXN Coin
10.30
-3.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Wolfsburg, Szalai'yi istediğini açıkladı

    Fenerbahçe'nin 1 numaralı stoperi Attila Szalai için Bundesliga'nın köklü ekibi Wolfsburg'dan itiraf geldi. Teknik direktör Niko Kovac, "Szalai'yi istiyoruz" dedi.
    • 30.07.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Wolfsburg, Szalai'yi istediğini açıkladı

    Kim Min-Jae'nin, yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olması ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığının ardından savunma hattına transfer yapmaya devam eden Fenerbahçe'de gözler Attila Szalai'ye çevrildi.

    Takımın 1 numaralı stoperi konumundaki Szalai ile ilgili olarak Alman ekibi Wolfsburg'un hocası Niko Kovac'tan açıklama geldi.

    Wolfsburg, Szalai yi istediğini açıkladı #1

    "Kolay bir transfer değil"

    Bu sezon başında yeşil-beyazlıların hocası olan Hırvat teknik adam, Macar oyuncu için gelen sorulara, "Evet, Szalai'yi istedik ve ilgimiz vardı. Kendisi Rapid Wien'de gelişti ve Almanca da konuşabiliyor. Ancak buraya transfer olmasının kolay olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

    Kovac'ın, Szalai'yi ayrıntılı şekilde bilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Wolfsburg, Szalai yi istediğini açıkladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'
    Medya

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir