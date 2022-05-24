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    Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, yeni teknik direktörü olarak bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Niko Kovac'ı göreve getirdi.
    • 24.05.2022 - 14:05
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    Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac

    Bir dönem teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Niko Kovac, Almanya'ya döndü. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, yeni teknik direktör olarak Niko Kovac'ın göreve getirildiğini açıkladı.

    Wolfsburg ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli üç senelik sözleşmeye imza atan Niko Kovac, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Almanya'da 2017-18 sezonunda Eintracht Frankfurt ile Almanya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

    Bayern’i yönetmişti

    2018-19'da Bayern Münih'in başına geçen Hırvat hoca, Bundesliga ve Almanya Kupası zaferleri elde etmiş sonrasında da Fransız ekibi Monaco'nun başına geçmişti.

    Wolfsburg ile imzaladığı resmî sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Niko Kovac, "Jörg Schmadtke ve Marcel Schafer ile yaptığımız görüşmeler çok iyi ve güven vericiydi. Beni bu heyecan verici meydan okumayı kabul etme konusunda destekledi" ifadelerini kullandı.

    Wolfsburg un yeni teknik direktörü Niko Kovac #1


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