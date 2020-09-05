- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Wolverhampton, 40 milyon euroya Porto'dan transfer yapıyor
Wolverhampton, 40 milyon euroya Porto'dan transfer yapıyor
Premier Lig ekibi Wolverhampton, Porto'nun 18 yaşındaki yetenekli forveti Fabio Silva'yı kadrosuna katıyor.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 17:25
Avrupa'nın önemli kulüplerle sattığı oyuncularla ün yapan Portekiz'in Porto kulübü, bir ismi daha Premier Lig'e göndermeye hazırlanıyor.
Wolverhampton'ın, Portekizli genç yetenek Fabio Silva'yı kadrosuna katacağı öğrenildi.
İngiliz kulübünün önündeki tek engel ise, transfer ücretindeki anlaşmazlık oldu.
PORTO TAKSİT İSTEMİYOR
Kulüpler 40 milyon avroluk transfer bedelinde anlaştı ancak Porto, ödemenin taksitler halinde yapılmasını kabul etmiyor.
Transferdeki bu anlaşmazlığın kısa sürede çözülmesi ve Silva'nın Wolves'a imza atması bekleniyor.
18'lük oyuncu anlaşma tamamlanınca, 5 yıllık sözleşmeye imza atarak vatandaşı Nuno Espirito Santo'nun öğrencisi olacak.