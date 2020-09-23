Wolverhampton'ın 10. Portekizli transferi: Nelson Semedo

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

Barcelona'da takımdan ayrılan son isim Nelson Semedo oldu.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a imza atan 26 yaşındaki sağ bek, İngiliz ekibinin 10. Portekizli oyuncusu oldu.

İMZA 3 YILLIK

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayınlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Matija Sarkic, Fabio Silva, Marcal, Vitinha ve Ki-Jana Hoever'ın ardından Samedo, Wolverhampton'ın yaz dönemindeki 6. transferi oldu. Portekiz Milli Takımı'nda 14 maça çıkan sağ bek oyuncusu, Barcelona formasıyla 124 karşılaşmada 2 gole imza attı.

WOLVERHAMPTON'DA 10. PORTEKİZLİ

Nelson Semedo, Wolverhampton'ın 10. Portekizli oyuncu oldu. Kadrosunda, Portekizce konuşan iki de Brezilya'ya sahip Wolverhampton, 2016'da Çinli Fosun Group'un satın almasının ardından Portekizli isimlere yöneldi. MenajerliğİNİ Portekizli Nuno Espirito Santos'un yaptığı Wolverhampton'da, ünlü menajer Jorge Mendes'in yönetimdeki etkisi biliyor. Jorge Mendes de menajerliğini yaptığı dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo gibi Portekizli.