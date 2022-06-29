Petrol
112.97
-0.73%
Euro
17.5382
-0.09%
Dolar
16.6739
-0.05%
Altın
974.49
-0.17%
Borsa
249
0.00%
Bitcoin
335.520
-4.27%
BTXN Coin
6.97
-3.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C
    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

    Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
    • 29.06.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta başta Weghorts olmak üzere önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Siyah-beyazlılar, forvet transferinde ilk sıraya Weghorst’u koymuştu. Hollandalı oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

    İstanbul’a geliyor

    beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet transferi konusunda ilk sırada yer alan Wout Weghorst'un bu akşam İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul a gelecek #1

    14 milyon euroya Burnley’e gitti

    Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.

    29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul a gelecek #2

    Cenk Tosun transferi de bitti

    Öte yandan siyah beyazlıların Cenk Tosun konusunda da işi imza aşamasına getirdiği ve Milli oyuncunun yakın zamanda imza atarak kampa katılacağı ifade edildi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul a gelecek #3

    Fassnacht için görüşmeler sürüyor

    Valerien Ismael'in ısrarla istediği Young Boyslu Christian Fassnacht için temasların başladığı da ifade edilirken görüşmelerin olumlu devam ettiği kaydedildi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul a gelecek #4

    Muleka 1-2 gün içinde belli olacak

    Kanat transferi konusunda Muleka ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiği belirtilirken 1-2 gün içinde olumlu veya olumsuz haberin geleceği ifade edildi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul a gelecek #5


    İlginizi Çekebilir

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..
    Gündem

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Finlandiya Cumhurbaşkanı: Taviz verdik
    Dünya

    Finlandiya Cumhurbaşkanı: Taviz verdik

    Görüş Bildir