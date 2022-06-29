Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta başta Weghorts olmak üzere önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, forvet transferinde ilk sıraya Weghorst’u koymuştu. Hollandalı oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

İstanbul’a geliyor

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet transferi konusunda ilk sırada yer alan Wout Weghorst'un bu akşam İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

14 milyon euroya Burnley’e gitti

Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.

29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Cenk Tosun transferi de bitti

Öte yandan siyah beyazlıların Cenk Tosun konusunda da işi imza aşamasına getirdiği ve Milli oyuncunun yakın zamanda imza atarak kampa katılacağı ifade edildi.

Fassnacht için görüşmeler sürüyor

Valerien Ismael'in ısrarla istediği Young Boyslu Christian Fassnacht için temasların başladığı da ifade edilirken görüşmelerin olumlu devam ettiği kaydedildi.

Muleka 1-2 gün içinde belli olacak

Kanat transferi konusunda Muleka ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiği belirtilirken 1-2 gün içinde olumlu veya olumsuz haberin geleceği ifade edildi.