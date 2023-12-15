Wout Weghorst, Fenerbahçe yolunda! Ali Koç ilk adımı attı Batshuayi'yi satması durumunda golcü arayışına girecek olan Fenerbahçe'de Wout Weghorst adı öne çıktı.

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Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.

Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladı.

Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Hollandalı için temaslarını hızlandıran Ali Koç ve kurmayları, Alman kulübünü de ikna ederek sözleşmesini devralmak istiyor.

12 maçta 4 gol 1 asist

Bu sezon 12 maçta 4 gol 1 asist yapan Weghorst'un, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş ile de adı anılan Hollandalı futbolcunun devre arasında takım değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.