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Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede

Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede

Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Wout Weghorst için Fenerbahçe de devreye girdi. Ezeli rakipler bu transfer yarışında da birbirleriyle mücadele edecek.