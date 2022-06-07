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- Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede
Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede
- 07.06.2022 - 17:25
- Güncelleme : 07.06.2022 - 17:48
Beşiktaş'ın büyük bir ilerleme kaydettiği santrfor Wout Weghorst transferinde ilginç bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" sloganıyla başlattığı sosyal medya akımı futbolcuyu epey etkilerken, devreye Fenerbahçe'nin de girdiği iddiası piyasayı alevlendirdi.
Ali Koç devreye girdi
Beşiktaş gibi Hollandalı oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerin Burnley ile temasa geçtiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların şimdilik transferde önde olduğu kaydedildi.
Başkan Ali Koç'un, Şampiyonlar Ligi (En kötü ihtimalle Avrupa Kupası) ihtimalini de kullanarak tecrübeli santrforu etkilemek istediği de gelen haberler arasında.
Burnley satın alma opisyonunu kabul etmiyor
Kiralık dışında oyuncusunu göndermek istemeyen Burnley, bilindiği üzere alınan kötü sonuçlarla Championship'e düşmüştü. İngiliz ekibi, tekrar Premier Lig'e çıkılması durumunda Weghorst'a takımda görev verecek. Bu yüzden satın alma opisyonuna kesinlikle sıcak bakılmıyor.
1.97'lik dev forvet, geçen Bundesliga'da 18 maçta 6 gol atarken, Premier Lig'de ise 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarsabildi.