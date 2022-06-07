Petrol
120.27
0.64%
Euro
17.9809
1.35%
Dolar
16.7544
1.09%
Altın
996
1.55%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
501.672
-3.78%
BTXN Coin
11.38
-6.10%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede

    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede

    Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Wout Weghorst için Fenerbahçe de devreye girdi. Ezeli rakipler bu transfer yarışında da birbirleriyle mücadele edecek.
    • 07.06.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın büyük bir ilerleme kaydettiği santrfor Wout Weghorst transferinde ilginç bir gelişme yaşandı.

    Siyah-beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" sloganıyla başlattığı sosyal medya akımı futbolcuyu epey etkilerken, devreye Fenerbahçe'nin de girdiği iddiası piyasayı alevlendirdi.

    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede #1

    Ali Koç devreye girdi

    Beşiktaş gibi Hollandalı oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerin Burnley ile temasa geçtiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların şimdilik transferde önde olduğu kaydedildi.

    Başkan Ali Koç'un, Şampiyonlar Ligi (En kötü ihtimalle Avrupa Kupası) ihtimalini de kullanarak tecrübeli santrforu etkilemek istediği de gelen haberler arasında.

    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede #2

    Burnley satın alma opisyonunu kabul etmiyor

    Kiralık dışında oyuncusunu göndermek istemeyen Burnley, bilindiği üzere alınan kötü sonuçlarla Championship'e düşmüştü. İngiliz ekibi, tekrar Premier Lig'e çıkılması durumunda Weghorst'a takımda görev verecek. Bu yüzden satın alma opisyonuna kesinlikle sıcak bakılmıyor.

    1.97'lik dev forvet, geçen Bundesliga'da 18 maçta 6 gol atarken, Premier Lig'de ise 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarsabildi.

    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    '22-25 milyon ton tahıl bloke edildi'
    Dünya

    '22-25 milyon ton tahıl bloke edildi'

    Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor
    Kültür Sanat

    Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

    Görüş Bildir