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    Wout Weghorst transferinde son durum

    Wout Weghorst transferinde son durum

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında transfer savaşına dönen Wout Weghorst, sarı-lacivertlileri takipten çıktı. Beşiktaş transferde bir adım öne geçti.
    • 13.06.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:57
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    Forvet transferinde Weghorst ile ciddi bir ilerleme kaydeden Beşiktaş'a, Fenerbahçe de rakip olmuştu.

    Sezonun ilk transfer savaşında sarı-lacivertliler erken pes etti. Oyuncuyu yalnızca Fenerbahçe ve Beşiktaş istemiyor.

    Almanya'dan Borussia Dortmund, Frankfurt istiyor. Fenerbahçe ise 4. aday durumunda yer alıyor.

    Wout Weghorst transferinde son durum #1

    Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

    Bu noktada Hollandalı oyuncudan da beklenmedik bir hamle geldi. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı takibe almıştı.

    Weghorst, sarı-lacivertlileri takipten çıktı. Bu hamlenin transferde ibrenin Beşiktaş'a yöndüğü şeklinde yorumlandı.

    Wout Weghorst transferinde son durum #2


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