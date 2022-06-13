Wout Weghorst transferinde son durum

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında transfer savaşına dönen Wout Weghorst, sarı-lacivertlileri takipten çıktı. Beşiktaş transferde bir adım öne geçti.

Forvet transferinde Weghorst ile ciddi bir ilerleme kaydeden Beşiktaş'a, Fenerbahçe de rakip olmuştu.

Sezonun ilk transfer savaşında sarı-lacivertliler erken pes etti. Oyuncuyu yalnızca Fenerbahçe ve Beşiktaş istemiyor.

Almanya'dan Borussia Dortmund, Frankfurt istiyor. Fenerbahçe ise 4. aday durumunda yer alıyor.

Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Bu noktada Hollandalı oyuncudan da beklenmedik bir hamle geldi. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı takibe almıştı.

Weghorst, sarı-lacivertlileri takipten çıktı. Bu hamlenin transferde ibrenin Beşiktaş'a yöndüğü şeklinde yorumlandı.