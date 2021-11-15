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    Xavi, Barcelona'da eski ekibi topluyor

    Barcelona'ya teknik direktörlük göreviyle dönen Xavi Hernandez, eski ekibi topluyor. Daniel Alves'in ardından bir yıldız daha Katalan devine dönebilir.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:44
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    Xavi, Barcelona'da eski ekibi topluyor

    Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunu devralan Xavi Hernandez transfer çalışmalarına hız verdi.

    Xavi'nin dönüşünün ardından Daniel Alves ile transferde anlaşmaya varıldı. 38 yaşındaki Brezilyalı yıldız Ocak ayından itibaren yeniden Barcelona forması giyecek. İspanyol basınına göre Xavi geçmişten bir başka Barcelona yıldızını daha Camp Nou'ya getirme hedefinde.

    Xavi, Barcelona da eski ekibi topluyor #1

    THIAGO’YU DA İSTİYOR

    Sport'un haberine göre Xavi, Liverpool forması giyen yıldız orta saha Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Thiago da Barcelona'ya dönme konusunda istekli.

    30 yaşındaki futbolcu Barcelona altyapısından yetişmiş ve 2013'te 25 milyon euro'luk bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. 2020 yazında Liverpool'a transfer olan Thiago'nun kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Xavi, Barcelona da eski ekibi topluyor #2

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