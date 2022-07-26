Xavi, Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri istiyor

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, PSG ile kontratının bitmesinin ardından Lionel Messi’yi eski takımında görmek istiyor.

Yıldız Arjantinli Lionel Messi, geçtiğimiz sezon uzun yıllar formasını giydiği ve efsanesi olduğu Barcelona ile yeni sözleşme imzalayamamış ve Paris Saint Germain’e transfer olmuştu.

Takıma katılmasının ardından PSG, ticari gelirinin artırmasına yardımcı olan birçok sponsorluk sözleşmesi kazanırken Barcelona ise hem ekonomik açıdan hem de La Liga’daki düşüşü göz önüne alındığında kötü bir sezon geçirmişti.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre Teknik Direktör Xavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan 2023 yılının yaz ayında Lionel Messi'nin transfer edilmesini istedi.

Kulübe büyük katkıları olacak

Arjantinli yıldız ile birlikte futbol oynayan ve kişisel olarak oldukça yakın bir dostluğu bulunan Xavi, Messi'nin geri dönüşünün hem finansal hem de sportif olarak kulübe büyük katkıları olacağını düşünüyor.

Messi'nin yaşına rağmen, hem deneyim hem de oyun açısından futbolda hala çok şey sunabileceğine inanan Xavi, Arjantinli yıldızın projeye liderlik etmek için takıma geri dönmesini istiyor.

Haberdeki bir diğer detay ise; PSG ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Messi'yi bu sebeplerden dolayı takımında görmek isteyen Xavi, yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitmesi ile harekete geçilmesi ve kariyerinin son yıllarını Barcelona'da geçirmesi için transferin gerçekleşmesini Barcelona yönetiminden talep etti.