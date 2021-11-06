Xavi'nin transfer listesi belli oldu

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, gelişiyle birlikte içinde yıldız oyuncuların yer aldığı transfer listesini hazırladı.

Barcelona'da hasret bitti; kulübün efsanesi Xavi, Katalan ekibine teknik direktör olarak geri döndü. İspayol basını, Xavi döner dönmez birbirinden çeşitli transfer iddialarını gündeme getirdi ve Barcelona'nın yaklaşık 300 milyon euroluk harcama yapacağını açıkladı. İşte İspanyol basınına göre; Xavi'nin Barcelona'dan istekleri...

İLK HEDEF HAALAND

İspanyol basını; Xavi'nin Haaland'ı kadroda görmeyi çok istediğini yazdı. Barcelona'nın ana hedefi olarak gösterilen Erling Haaland için menajer Raiola ile iyi ilişkilerini kullanacak olan başkan Laporta'nın Xavi'nin bu isteğini gerçekleştireceği belirtildi.

POGBA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Manchester United ile sözleşmesini yenilemeyeceği aktarılan Pogba için ise görüşmelerin başladığı ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi. Pogba için Real Madrid, PSG ve Juventus'un da devrede olduğu yazıldı.

DANI OLMO BARCELONA’YA DÖNMEK İSTİYOR

Xavi'nin bir diğer isteği ise Leipzig'de forma giyen Dani Olmo. 23 yaşındaki futbolcunun da altyapısında yetiştiği Barcelona'ya dönmek istediği ve ocak ayında kiralık olarak gelebileceği yazıldı.

SEVILLA KOUNDE İÇİN 80 MİLYON EURO İSTİYOR

Xavi, Barcelona yetkililerine savunmaya Jules Kounde'nin alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak haberde; Sevilla'nın oyuncuyu 80 milyon eurodan aşağı bir fiyata bırakmayacağı ve anlaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

FORVETE CAVANI’Yİ İSTİYOR

Xavi, son olarak Manchester City'de forma giyen ve ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling ile Manchester United'ın santrforu Edinson Cavani'yi kadrosunda görmek istediğini yönetime söyledi. Bu talebin ardından Barcelona yetkilileri Manchester'a uçtu ve iki kulüple de transfer görüşmelerine başladı.