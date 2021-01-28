Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti

Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti

Denizlispor'un bu sezonki 3. teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, istifasını yönetime sundu.

Süper Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilip dibe demir atan Denizlispor'da, bir teknik direktör daha gitti.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan Yalçın Koşukavak, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi.

DENİZLİ'NİN 3. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı.

Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.