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    Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti

    Denizlispor'un bu sezonki 3. teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, istifasını yönetime sundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:39
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    Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti

    Süper Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilip dibe demir atan Denizlispor'da, bir teknik direktör daha gitti.

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan Yalçın Koşukavak, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi.

    DENİZLİ'NİN 3. TEKNİK DİREKTÖRÜ

    Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı.

    Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

    Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti #1

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