Yannick Carrasco, Al Shabab'a transfer oldu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Yannick Carrasco'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dünya futboluna damgasını vuran Suudi Arabistan Ligi'ne yeni bir isim daha katıldı.

Suudi kulübü Al Shabab, İspanya Laliga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Yannick Carrasco'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Yıllık 13 milyon euro kazanacak

Al Shabab, bu transfer için Madrid temsilcisine 15 milyon euro bonservis bedeli öderken, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya senelik 13 milyon euro maaş verecek.

Geçen sezon 44 maça çıktı

Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, 2018 yılında Çin ekibi DL Pro'ya sattığı hücum oyuncusunu 2020 yılında 27 milyon euro karşılığında geri almıştı.

Kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonda toplam 44 maça çıktı. Carrasco bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.