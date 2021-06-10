Euro
10.4144
-0.5%
Dolar
8.5458
-0.51%
Altın
517.47
-0.8%
Borsa
1.453
0.3%
Bitcoin
318.519
7.96%
EXEN Coin
35.50
4.07%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Yarmolenko'nun menajeri: Galatasaray kapımızda

    Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii, "Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yarmolenko'nun menajeri: Galatasaray kapımızda

    İngiliz ekibi West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii'den flaş bir açıklama geldi.

    “TÜRKLER KAPIMIZDA”

    Shablii, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor." dedi.

    Yarmolenko nun menajeri: Galatasaray kapımızda #1

    24 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST

    24 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir