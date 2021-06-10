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- Yarmolenko'nun menajeri: Galatasaray kapımızda
Yarmolenko'nun menajeri: Galatasaray kapımızda
Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii, "Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" ifadesini kullandı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 11:57
- Güncelleme : 10.06.2021 - 12:03
İngiliz ekibi West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii'den flaş bir açıklama geldi.
“TÜRKLER KAPIMIZDA”
Shablii, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor." dedi.
24 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST
24 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.