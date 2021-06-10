Yarmolenko'nun menajeri: Galatasaray kapımızda

Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii, "Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" ifadesini kullandı.