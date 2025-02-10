Yasin Özcan, Aston Villa'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa, Süper Lig'den bir transfer gerçekleştirdi.

Unai Emery yönetimindeki İngiliz takımı, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Aston Villa, Yasin'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da oynamaya devam edeceğini açıkladı.

"ASTON VILLA ÖN SÖZLEŞME İMZALADIĞINI DUYURMAKTAN MEMNUNİYET DUYAR"

Aston Villa açıklamasında, şunları dedi:

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!