Yasin Özcan, Aston Villa'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa, Süper Lig'den bir transfer gerçekleştirdi.
Unai Emery yönetimindeki İngiliz takımı, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Aston Villa, Yasin'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da oynamaya devam edeceğini açıkladı.
"ASTON VILLA ÖN SÖZLEŞME İMZALADIĞINI DUYURMAKTAN MEMNUNİYET DUYAR"
Aston Villa açıklamasında, şunları dedi:
Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek.
"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"
Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!
BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
Aston Villa, 18 yaşındaki stoper için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Öte yandan anlaşmada 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay yer alacak.
KASIMPAŞA FORMASINI 81 KEZ GİYDİ
Kasımpaşa kariyerinde 81 resmi maça çıkan Yasin Özcan, bu maçlarda 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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