Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı

Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaşma sağladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Yassine Benzia, Süper Lig'in dişli takımlarından Hatayspor ile el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerde oldukça kötü bir yıl geçiren ve gösterdiği performansla kadro dışı kalan Cezayirli oyuncu, Ligue 2 takımlarından Dijon'da forma giyiyordu.

Akdeniz temsilcisiyle anlaşan Benzia'nın ikinci yarıda Süper Lig'de top koşturması beklenirken, nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.

17 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST

Bu sezon Dijon formasıyla 17 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol 2 asistle oynadı.