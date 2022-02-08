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    Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı

    Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:55
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    Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Yassine Benzia, Süper Lig'in dişli takımlarından Hatayspor ile el sıkıştı.

    Sarı-lacivertlilerde oldukça kötü bir yıl geçiren ve gösterdiği performansla kadro dışı kalan Cezayirli oyuncu, Ligue 2 takımlarından Dijon'da forma giyiyordu.

    Akdeniz temsilcisiyle anlaşan Benzia'nın ikinci yarıda Süper Lig'de top koşturması beklenirken, nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.

    Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı #1

    17 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST

    Bu sezon Dijon formasıyla 17 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol 2 asistle oynadı.

    Benzia'nın parmağı kesildi - HABERİ

    Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı #2


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