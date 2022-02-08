- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı
Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaştı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor ile anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 15:10
- Güncelleme : 08.02.2022 - 15:55
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Yassine Benzia, Süper Lig'in dişli takımlarından Hatayspor ile el sıkıştı.
Sarı-lacivertlilerde oldukça kötü bir yıl geçiren ve gösterdiği performansla kadro dışı kalan Cezayirli oyuncu, Ligue 2 takımlarından Dijon'da forma giyiyordu.
Akdeniz temsilcisiyle anlaşan Benzia'nın ikinci yarıda Süper Lig'de top koşturması beklenirken, nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.
17 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST
Bu sezon Dijon formasıyla 17 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol 2 asistle oynadı.