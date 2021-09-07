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Yedlin, devre arası gidiyor
İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor. Deneyimli oyuncunun devre arası gitmesine izin verilecek.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 11:27
İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray 'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor.
Tecrübeli sağ bek de, özellikle Boey'in gelişinden sonra süre alamadığı için şikayetçi.
DEVRE ARASINDA GİDECEK
Sarı-kırmızılılar, Yedlin'e istediği takımla görüşerek devre arasında ayrılması için izin verdi. Yedlin'in İngiltere'de birkaç Premier Lig ve Championship kulübüyle temas halinde olduğu, Galatasaray cephesinin bu operasyondan önemli bir bonservis geliri beklemediği bildirildi.