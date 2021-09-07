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    Yedlin, devre arası gidiyor

    İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor. Deneyimli oyuncunun devre arası gitmesine izin verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 11:27
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    Yedlin, devre arası gidiyor

    İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray 'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor.

    Tecrübeli sağ bek de, özellikle Boey'in gelişinden sonra süre alamadığı için şikayetçi.

    DEVRE ARASINDA GİDECEK

    Sarı-kırmızılılar, Yedlin'e istediği takımla görüşerek devre arasında ayrılması için izin verdi. Yedlin'in İngiltere'de birkaç Premier Lig ve Championship kulübüyle temas halinde olduğu, Galatasaray cephesinin bu operasyondan önemli bir bonservis geliri beklemediği bildirildi.

    Yedlin, devre arası gidiyor #1

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