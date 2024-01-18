Yeni adresi Katar! Younes Belhanda, Al Shamal'da

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Adana Demirspor ile sözleşmesini feshettikten sonra bir süredir boşta olan Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Faslı orta saha oyuncusu, Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı.
Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.
Adana Demirspor, formasını 74 kez giydi
2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.
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