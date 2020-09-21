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Yeni Malatya'dan Mustafa Akbaş kararı
Yeni Malatyaspor'da 2 sezon önce büyük umutlarla Trabzonspor'dan transfer edilen Mustafa Akbaş'a kulüp bulması söylendi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 17:30
Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor. 2 sezon önce Trabzonspor’dan transfer edilen Akbaş, Yeni Malatyaspor’da beklentilere cevap veremeyen bir performans ortaya koydu.
"KULÜP BUL" DENDİ
İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da gözüne giremeyen Mustafa Akbaş’a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesinde kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi.
Akbaş, Yeni Malatyaspor’da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.