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    Yeni Malatya'dan Mustafa Akbaş kararı

    Yeni Malatyaspor'da 2 sezon önce büyük umutlarla Trabzonspor'dan transfer edilen Mustafa Akbaş'a kulüp bulması söylendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 17:30
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    Yeni Malatya'dan Mustafa Akbaş kararı

    Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor. 2 sezon önce Trabzonspor’dan transfer edilen Akbaş, Yeni Malatyaspor’da beklentilere cevap veremeyen bir performans ortaya koydu.

    Yeni Malatya dan Mustafa Akbaş kararı #1

    "KULÜP BUL" DENDİ

    İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da gözüne giremeyen Mustafa Akbaş’a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesinde kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi.

    Akbaş, Yeni Malatyaspor’da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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